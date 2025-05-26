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Блогеп Лерчек задолжала налоговой свыше 28 млн рублей

ТАСС: блогер Лерчек задолжала ФНС более 28 млн рублей
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Валерия Чекалина (Лерчек) имеет перед Федеральной налоговой службой (ФНС) задолженность в размере свыше 28 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Чекалина Валерия Валерьевна имеет налоговую задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 28 365 436 рублей», — говорится в сообщении.

В то же время у бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина задолженностей нет.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит» в размере 250 млн рублей. Операции совершались через банк в Дубае.

22 мая Чекалиных оставили под домашним арестом до 26 июня 2025 года. Во время судебного процесса Лерчек расплакалась — по словам блогерши, домашний арест мешает ей выполнять свои материнские обязанности.

Ранее суд постановил взыскать задолженность по коммунальным платежам с Чекалиной по иску «Мосводоканала».

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