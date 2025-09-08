Врач объяснил россиянам, как правильно подготовиться к вакцинации

Перед тем, как сделать прививку, важно сначала сходить к врачу и обследоваться, чтобы исключить наличие текущей инфекции. На формирование иммунитета после вакцинации уйдет не менее двух недель, что важно учитывать, рассказал 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Проводятся прививочные кампании согласно Национальному календарю, утвержденному Минздравом. Традиционно ежегодно россиянам нужно привиться от гриппа, который имеет больше всего негативных последствий, а также от коронавируса.

«Традиционно прививаемся от гриппа, потому что это основная вирусная инфекция, которая нам досаждает больше всего, и от нее больше всего проблем мы имеем. Второе — это новая коронавирусная инфекция», — рассказал 360.ru терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Если начинается рост заболеваемости, снижается процент эффективности прививки, потому что люди начинают болеть, потихонечку начинается увеличиваться количество заболевших. Чтобы иммунитет сформировался, нужно минимум 14 дней. Поэтому минимум за 14 дней мы должны обязательно отсчитать в обратную сторону до вероятных осложнений заболеть», — объяснил Кондрахин.

Перед прививкой врач должен исключить текущие инфекционные процессы. Даже при покраснении горла, небольшом насморке вакцинацию могут отложить на пять дней и более.

Сейчас, по словам врача, начался самый лучший период для вакцинации перед началом нового эпидемиологического сезона. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, она делается бесплатно.

Важно не игнорироваться прививочную кампанию, так как если иммунитет населения будет достигать 50-60%, то заболеют все. Чтобы исключить это, привиться должно не менее 80% населения. В пример Кондрахин привел коронавирус, от которого на этапе его появления не было популяционного иммунитета, что привело к огромному числу заболевших.

«Если не делать прививку, примерно будет так же, как новая коронавирусная инфекция: нет иммунитета — нет антител, вот она, болезнь. Поэтому если мы говорим, что прививка — это благо, то не прививка — это сплошные риски», — заключил врач.

До этого врач-терапевт Алексей Парамонов рассказал, что оптимальный срок вакцинации от гриппа — сентябрь-октябрь. Иммунитет вырабатывается за две-четыре недели и защищает весь сезон. Стойкость иммунного ответа сохраняется до 12 месяцев, и, поскольку вирусы постоянно мутируют, вакцинироваться обновленным препаратом необходимо ежегодно.

Ранее в Госдуме напомнили о риске паралича и смерти из-за менингококка.