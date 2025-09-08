Россиянам объяснили, в каких случаях можно отравиться даже съедобными грибами

К сбору и потреблению грибов важно относиться максимально осторожно, так как в ядовитых экземплярах содержатся токсины, которые невозможно уничтожить даже длительной термообработкой. Причем съедобные виды также могут представлять серьезную угрозу для здоровья, если их собрали не в том месте, предупредил в беседе с RT доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

Если грибы росли неподалеку от промышленных предприятий, химкомбинатов или автодорог, то их собирать ни в коем случае нельзя, так как они очень хорошо впитывают вещества и накапливают в себе ртуть, свинец, кадмий, другие тяжелые металлы, подчеркнул эксперт.

Что касается ядовитых грибов, то среди них выделяют бледную поганку, в которой много высокотоксичных веществ – фаллоидина и амантина, которые не уничтожаются при варке, заморозке, сушке. Даже небольшой кусочек шляпки этого гриба является смертельной дозой для человека, отметил специалист, предупредив, что иногда поганки можно перепутать с сыроежками или зеленой рядовкой.

«Такие грибы даже нельзя трогать: на руках остаются ядовитые споры, которые могут попасть внутрь вместе с перекусом, если не вымыть руки», — подчеркнул Быстров.

В мухоморах содержится не менее опасный токсин, который поражает печень, в галерине окаймленной также много ядовитых веществ в высокой концентрации – аматоксинов, вызывающих некроз печени. Кроме того, среди наиболее опасных грибов выделяют говорушку беловатую, которую неопытные грибники могут перепутать с волнушкой или опенком из-за пластинок под шляпкой. В таких грибах много алкалоида мускарина, действие которого схоже с боевым ядом и приводит к нервно-паралитическим последствиям.

Среднеядовитым является и желтокожий или рыжеющий шампиньон – его потребление грозит кишечно-желудочным расстройством, заключил эксперт.

До этого миколог, кандидат биологических наук Никита Комиссаров предупредил, что в лесах Подмосковья в этом сезоне расплодились опасные грибы чешуйчатки – их употребление в пищу грозит летальным исходом. Внешне они очень похожи на опят, в чем и состоит главная угроза. Речь идет о грибах рода Pholiota из семейства Строфариевых. Это так называемые ксилотрофные грибы, которые живут за счет питания древесными субстратами, объяснил специалист. В большинстве своем это обычные древесные паразиты, которые поражают либо старые, либо уже поврежденные деревья.

