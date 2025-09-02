Россиянам дали советы, как выбрать безопасные грибы на рынке

Сезон грибов — время повышенного риска: ежегодно в России фиксируются сотни отравлений, в том числе с летальным исходом. Как выбрать безопасные грибы, в том числе на рынке, «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.

«Есть ядовитые аналоги – бледная поганка, ложные опята, мухоморы в «маскировке». Кроме того, старые или червивые грибы накапливают токсины даже съедобных видов. Свежие трубчатые грибы (белый гриб, подосиновик, подберезовик и масленок) портятся за 2-4 часа при комнатной температуре. Их можно погрузить в воду на полчаса, но потом придется проварить. Пластинчатые грибы (лисички, сыроежки, груздь), могут спокойно переносить замачивание в течение 12 часов. За это время осядет грязь и их легко можно почистить», — рассказала она.

Для сохранения грибов можно поместить их в холодильник от 2 до 7 дней. Проверяйте продавца – у него должен быть сертификат на продукцию (требование Роспотребнадзора).

«Осматривайте грибы – без темных пятен, слизи и неприятного запаха. Ножки должны быть плотными, а не дряблыми. Избегайте «смесей» – покупайте только знакомые виды, а не ассорти из неизвестных грибов. Не берите переросшие экземпляры – чем старше гриб, тем выше риск токсинов. Домашние закатки могут содержать ботулотоксин», — сказала эксперт.

Даже съедобные грибы требуют двойного отваривания (сливать воду после каждой варки). Первые признаки отравления (тошнота, головокружение) — повод сразу вызвать скорую.

Если вы сомневаетесь в покупке грибов на рынке, то самый безопасный вариант – покупать грибы в крупных сетях: они проходят лабораторный контроль, резюмировала Кулач.

