На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали советы, как выбрать безопасные грибы на рынке

Доцент Кулач: чем старше гриб, тем выше риск накопления токсинов
true
true
true
close
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Сезон грибов — время повышенного риска: ежегодно в России фиксируются сотни отравлений, в том числе с летальным исходом. Как выбрать безопасные грибы, в том числе на рынке, «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач.

«Есть ядовитые аналоги – бледная поганка, ложные опята, мухоморы в «маскировке». Кроме того, старые или червивые грибы накапливают токсины даже съедобных видов. Свежие трубчатые грибы (белый гриб, подосиновик, подберезовик и масленок) портятся за 2-4 часа при комнатной температуре. Их можно погрузить в воду на полчаса, но потом придется проварить. Пластинчатые грибы (лисички, сыроежки, груздь), могут спокойно переносить замачивание в течение 12 часов. За это время осядет грязь и их легко можно почистить», — рассказала она.

Для сохранения грибов можно поместить их в холодильник от 2 до 7 дней. Проверяйте продавца – у него должен быть сертификат на продукцию (требование Роспотребнадзора).

«Осматривайте грибы – без темных пятен, слизи и неприятного запаха. Ножки должны быть плотными, а не дряблыми. Избегайте «смесей» – покупайте только знакомые виды, а не ассорти из неизвестных грибов. Не берите переросшие экземпляры – чем старше гриб, тем выше риск токсинов. Домашние закатки могут содержать ботулотоксин», — сказала эксперт.

Даже съедобные грибы требуют двойного отваривания (сливать воду после каждой варки). Первые признаки отравления (тошнота, головокружение) — повод сразу вызвать скорую.

Если вы сомневаетесь в покупке грибов на рынке, то самый безопасный вариант – покупать грибы в крупных сетях: они проходят лабораторный контроль, резюмировала Кулач.

Ранее россиянам объяснили, как правильно обработать лесные грибы, чтобы не отравиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами