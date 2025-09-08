Следствие передаст дело об убийстве начальника РХБЗ в прокуратуру до 17 ноября

РИА: СК передаст дело об убийстве генерала Кириллова в прокуратуру до 17 ноября

Следствие до 17 ноября направит в прокуратуру обвинительное заключение по уголовному делу о теракте, в котором погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Срок предварительного следствия продлен в установленном законом порядке… до 17 ноября 2025 года… необходимо… составить обвинительное заключение, направить уголовное дело прокурору», — говорится в документах.

После утверждения прокурором дело, по которому потерпевшими признаны 11 человек, направят в суд для рассмотрения.

17 декабря Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были подорваны около дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. Следователи выяснили, что преступники заложили взрывное устройство в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Его мощность составила от 200 до 300 граммов тротила.

Главный обвиняемый по делу — гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов, его сообщниками были уроженцы Ингушетии Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Следствие также подозревает в организации теракта агента Службы безопасности Украины Андрея Гедзика.

Ранее была установлена личность куратора убийства генерала Кириллова.