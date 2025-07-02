Россиянам пообещали, что коммуналка не подорожает в ближайшие полгода

В ближайшие полгода ЖКУ в России больше не подорожают, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Коммуналка всегда индексируется летом. Это уже традиция. Зимой повышаются другие тарифы, например, на проезд индексируют плату с 1 января. То есть в ближайшие полгода ЖКУ больше расти не будут. Закон регулирует частоту и темпы повышений тарифов. В перспективе предприятия ЖКХ будут вынуждены поднять тарифы до 20% в соответствие с накопленными издержками. Это еще заниженные суммы, учитывая степень износа оборудования, рост зарплат на сотрудников (в ЖКХ — огромный дефицит кадров), и беря во внимание расходы госмонополий, которые на них возложены руководством страны», — отметил Селезнев.

Он пояснил, что речь идет о газопроводах в Китай, строительстве инфраструктуры на Дальнем Востоке. За все это платят госкомпании (энергетики, газовики), и они эти деньги перекладывают на своих потребителей, а те в свою очередь — на местные сети, бизнес и население, подытожил Селезнев.

С 1 июля цены на ЖКУ вырастут до 40% в некоторых городах России. Тарифы увеличатся на 8,6%, до 21,1%, в Москве и Петербурге — на 15%. Окончательный уровень индексации устанавливают региональные власти: в Ижевске тарифы вырастут на 38%, а в Омске — почти на 39,6%.

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