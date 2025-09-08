Следствие предъявило обвинение чемпиону мира по тхэквондо Четинбагу

СКР обвинил чемпиона мира по тхэквондо Четинбага в преступлениях против власти

Следственный комитет РФ предъявил чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу обвинение в преступлениях против государственной власти и мошенничестве. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Спортсмен обвиняется в совершении в составе организованной группы двух преступлений против государственной власти и двух эпизодов мошенничества.

Согласно версии следствия, организатор преступной группы привлек в ее ряды оперуполномоченных одного из отделов полиции и Четинбага. Злоумышленники находили людей, торговавших криптовалютой и имевших крупные суммы денег. После этого спортсмен вызывал их на встречи, где другие члены преступной группы, шантажируя задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности, вымогали деньги. В общей сложности, преступники отобрали у граждан более 4 млн рублей.

6 сентября сообщалось о задержании Четинбага, мастера спорта международного класса по неолимпийскому тхэквондо ГТФ, чемпиона мира 2023 года в составе сборной России в личном и командном первенстве.

Ранее арестовали чемпиона России по самбо, обвиняемого в избиении сотрудницы караоке-клуба.