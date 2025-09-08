На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Следствие предъявило обвинение чемпиону мира по тхэквондо Четинбагу

СКР обвинил чемпиона мира по тхэквондо Четинбага в преступлениях против власти
true
true
true
close
Московский центр боевых искусств Москомспорта

Следственный комитет РФ предъявил чемпиону мира по тхэквондо Эмину Четинбагу обвинение в преступлениях против государственной власти и мошенничестве. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Спортсмен обвиняется в совершении в составе организованной группы двух преступлений против государственной власти и двух эпизодов мошенничества.

Согласно версии следствия, организатор преступной группы привлек в ее ряды оперуполномоченных одного из отделов полиции и Четинбага. Злоумышленники находили людей, торговавших криптовалютой и имевших крупные суммы денег. После этого спортсмен вызывал их на встречи, где другие члены преступной группы, шантажируя задержанием за якобы совершенные преступления, в том числе за содействие террористической деятельности, вымогали деньги. В общей сложности, преступники отобрали у граждан более 4 млн рублей.

6 сентября сообщалось о задержании Четинбага, мастера спорта международного класса по неолимпийскому тхэквондо ГТФ, чемпиона мира 2023 года в составе сборной России в личном и командном первенстве.

Ранее арестовали чемпиона России по самбо, обвиняемого в избиении сотрудницы караоке-клуба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами