В Калининграде арестовали самбиста, обвиняемого в избиении сотрудницы караоке-клуба

Спортсмена, поднявшего руку на сотрудницу караоке-клуба в Калининграде, отправили под арест. Такое решение вынес Калининградский областной суд.

В отношении 37-летнего чемпиона России по самбо Алексея Гончарова возбудили дело по п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений»). На время следствия обвиняемого поместили под стражу, мера пресечения действует до 10 июля 2025 года.

Инцидент произошел 8 мая в караоке-клубе «Эйфория» на улице Фрунзе. Между посетителями и менеджером клуба случился конфликт — Гончаров собирался уйти, не заплатив по счетам, а девушка пыталась остановить гостей. По словам очевидцев, в клубе на охране стоял всего один человек и он никак ей не помог.

В итоге мужчина нанес ей удар в область глаза, в результате потерпевшая получила травму глаза и два перелома костей черепа. Сейчас девушка пытается привлечь обидчика, который оказался бойцом смешанных единоборств (MMA), к ответственности.

Ранее в Подмосковье мужчину, приземлившегося на кондиционер, обвинили в попытке изнасилования.