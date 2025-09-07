Населенные пункты Запорожья, где произошло отключение, подключают к электричеству

Специалисты начали подключение к энергоснабжению населенных пунктов Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Благодарю за оперативную работу, а жителей — за терпение и понимание. Все системы работают в штатном режиме. Продолжаем мониторинг ситуации», — написал глава области.

Балицкий добавил, что причины частичного отключения электроснабжения в населенных пунктах региона выясняются.

До этого подачу электричества восстановили в Мелитополе, были подключены жилые дома, возобновлено уличное освещение.

1 сентября глава Запорожской области в своем Telegram-канале сообщил, что в ряде населенных пунктов произошло частичное отключение света. О каких именно городах и селах шла речь, Балицкий не уточнил.

В этот же день Балицкий рассказал, что грозы могли стать причиной перебоев в подаче электроснабжения на большей части Запорожской области.

Ранее в Приморском крае около 10 тыс. человек временно остались без света.