В Запорожской области назвали возможную причину перебоев с электроснабжением

Балицкий: перебои с электроснабжением в Запорожье могли возникнуть из-за гроз

Грозы могли стать причиной перебоев в подаче электроснабжения на большей части Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

«На большей части территории Запорожской области зафиксированы перебои с электроснабжением. По предварительным данным, причиной стала грозовая активность, прошедшая по северной части региона», — отмечается в заявлении.

Балицкий добавил, что специалисты уже выехали к месту возможных повреждений. Они осмотрят оборудование и затем приступят к восстановительным работам. На этом фоне губернатор попросил местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

1 сентября глава Запорожской области в своем Telegram-канале сообщил, что в ряде населенных пунктов произошло частичное отключение света. О каких именно городах и селах шла речь, Балицкий не уточнил.

29 августа в Северодонецкой агломерации Луганской народной республики произошло отключение света. По данным министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона, причиной послужила атака украинского беспилотника на энергетическую инфраструктуру.

Ранее в Приморском крае около 10 тыс. человек временно остались без света.