Из Эстонии выдворили гражданина РФ за якобы контакт со спецслужбами

Полиция безопасности Эстонии заявила, что из страны выдворили гражданина России Дениса Тена за якобы контакт с «российскими спецслужбами». Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсети X.

«Полиция депортировала Дениса Тена, российского гражданина, который имел контакт с российскими спецслужбами», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Тена депортировали, чтобы «предотвратить угрозу безопасности». При этом никаких доказательств эстонские силовики не привели.

До этого главу Союза ветеранов Афганистана, бывшего депутата Госдумы и сенатора Франца Клинцевича не пустили в Армению с частным визитом.

По его словам, он прилетел в страну на день для встречи с теми, кто помог установить памятник ветеранам Афганистана.

Клинцевич добавил, что причину ему не звали, а страну пришлось покинуть не в субботу, 28 июня, а накануне ночью. Мужчина отметил, что, несмотря на случившееся, поведение пограничников было корректным.

Ранее в Европе начали запрещать некоторые российские загранпаспорта старого образца.