«Поворотный момент»: Германия утроит бюджет гражданской обороны

Немецкие власти намерены увеличить бюджет гражданской обороны ( мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории страны от опасностей при военных конфликтах и ЧС природного и техногенного характера) из-за «меняющихся сценариев угроз», сообщает Der Tagesschau.

По словам президента Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера, основные проблемы сейчас связаны с экстремальными погодными условиями, геополитической напряженностью и крупными техногенными катастрофами. Система гражданской защиты Германии должна подготовиться к этим вызовам.

Согласно материалу, сейчас эта область переживает «поворотный момент». Финансирование ведомства Тислера вырастет в три раза.

До этого вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что бюджет на оборону Германии в 2025 году будет увеличен до €62,4 млрд. Кроме того, в 2025 году бундесвер получит 10 тыс. дополнительных мест для военнослужащих, что является «четким сигналом усиления войск».

Ранее в Германии потеряли предназначенный Украине миллиард евро.