Патрушев напомнил об учениях НАТО незадолго до подрыва «Северных потоков»

Незадолго до подрыва «Северных потоков» в этом районе Балтийского моря шли учения НАТО. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке для «Коммерсанта».

«Кстати, сейчас предпочитают не вспоминать, что буквально накануне подрыва «Северного потока» в этом районе Балтики проводились учения ВМС НАТО», — отметил он.

Кроме того, Патрушев обратил внимание на то, что сами арестованные украинцы заявили, что проводимое в их отношении расследование направлено на возложение вины на Украину и прикрытие реальных организаторов и участников теракта.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру. Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии заявили об интересе к восстановлению «Северных потоков».