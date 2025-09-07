На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники разводят школьников в Москве на деньги от имени спецназа «Ахмат»

Mash: в Москве у школьников вымогают деньги от имени бойцов спецназа «Ахмат»
Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Школьников в Москве начали обманывать при помощи созданных ИИ (искусственным интеллектом) роликов с участием бойцов спецназа «Ахмат», пишет Mash.

Telegram-канал рассказывает историю девочки, получившей от злоумышленников сообщение с угрозами. Они утверждали, что ее отец задолжал деньги инвесторам. Мошенники уверяли, что для возвращения денег обратись к бойцам спецназа.

«На созданном нейросеткой видео бойцы требовали прислать данные банковской карты родителей», — говорится в посте.

Согласно публикации, школьница узнала ИИ-видео и пожаловалась отцу.

В конце августа мошенники стали втягивать подростков в финансовую пирамиду, обещая деньги за «прослушивание музыки». Несовершеннолетним сулят до 1 тыс. руб. в день. Для начала «работы» нужно сделать взнос. Впоследствии подростки узнают, что «прослушивание музыки» не приносит почти никаких денег, а зарабатывать позволяет перепродажа доступа к «проекту» другим людям.

Ранее студентка отдала почти 10 млн рублей мошеннику с «корочкой».

