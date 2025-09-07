На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Борющийся с загадочной болезнью ведущий рассказал о «взрыве в мозге» в эфире

Ведущий Карри рассказал, что его загадочная болезнь впервые проявилась в эфире
Craig Foy/SNS Group/Getty Images

Шотландский тележурналист Даррелл Карри, который борется с редким и необъяснимым заболеванием, поделился подробностями о том, как его недуг впервые дал о себе знать прямо во время работы. Он рассказал об этом в эфире программы Scotland Tonight на телеканале STV.

Карри почувствовал внезапное ухудшение самочувствия непосредственно во время прямого эфира, когда обсуждался футбольный матч Лиги чемпионов между «Селтиком» и »Реалом Мадридом» в сентябре 2022 года.

«В моей голове как будто что-то взорвалось. Это было похоже на реальный взрыв в мозге, если честно. Помню, что прямо посреди разговора я вдруг схватился за стул. Мне показалось, что вся студия трясется, как во время землетрясения», — вспоминает журналист.

После еще одного подобного эпизода, случившегося спустя несколько недель также во время эфира, Карри принял решение временно прекратить работу и сосредоточиться на своем здоровье. Он рассказал, что врачи долго не могли определить, что именно с ним происходит, и сначала прописали большое количество обезболивающих препаратов, которые, однако, не приносили облегчения, а только усугубляли его состояние.

Ранее британский турист подхватил опасную инфекцию в турецком отеле и оказался в коме.

