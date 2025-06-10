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Турист подхватил опасную инфекцию в грязном турецком отеле и впал в кому

Шеф-повар из Великобритании заразился редкой болезнью в грязном турецком отеле
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SWNS

Британец впал в кому после отпуска в Турции. Как пишет The Sun, мужчина подхватил редкую болезнь в своем отеле.

У 55-летнего Ричарда Мура, шеф-повара и отца двоих детей, поднялась температура и появились боли в груди после возвращения из отпуска в Турции. Так как симптомы напоминали грипп, британца срочно доставили в больницу, где врачи установили, что он страдает от болезни легионеров, или легионеллеза — чрезвычайно опасного заболевания, которое вызывает бактерия легионелла.

Семье Ричарда сообщили, что он может не пережить это испытание, а его самого пришлось ввести в искусственную кому. Мужчина пять находился под капельницей с антибиотиками, провел еще месяц в больнице и столкнулся с частичной потерей памяти.

«Я потерял работу своей мечты, здоровье и почти жизнь. Я счастлив, что выкарабкался. Однако я беспокоюсь, что кому-то другому может не повезти так же, как мне», — говорит Ричард.

Мужчина уверен, что таких последствий можно было бы избежать, если бы он и его партнерша не проигнорировали очевидные проблемы с номером, который они сняли за £2 тыс. в августе прошлого года в четырехзвездочном отеле Champion Holiday Village в турецком Кемере. Ричард сразу обратил внимание на то, что он «грязный, старый и устаревший», а также «неприятный затхлый запах» в номере, но пара не стала разбираться с этими недостатками.

Ричард по сей день борется с сонливостью, слабостью и проблемами с подвижностью, связанными с болезнью легионеров. Он нанял юристов, которые должны расследовать причину его болезни.

Ранее российские туристы сообщили о заражении вирусом Коксаки в турецком отеле.

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