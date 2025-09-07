В Саратовской области мужчина загорелся, когда разжигал мангал

Под Саратовом мужчина получил тяжелые ожоги, когда пытался разжечь угли в мангале

Мужчина сильно обгорел, когда разжигал угли в мангале под Саратовом. Об этом сообщает «СарИнформ».

По данным источника, несчастный случай произошел в субботу, 6 сентября, с 47-летним мужчиной у дома на улице Набережной в деревне Козловка Саратовского района.

На местном жителе, пытавшемся разжечь угли, внезапно загорелась футболка, на которую попала жидкость для розжига. Жена пострадавшего помогла ему потушить пламя.

В областном Минздраве сообщили, что мужчина находится в тяжелом состоянии под наблюдением медиков. Ему оказывается необходимая помощь.

