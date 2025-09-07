На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пожар в гараже россиянина превратился в шоу фейерверков и попал на видео

На видео попало, как под Краснодаром пожар в гараже закончился шоу фейерверков
true
true
true

Под Краснодаром пожар в гараже превратился в шоу фейерверков. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

«Искрометный пожар случился ночью под Краснодаром.В поселке Северном произошло возгорание в частном доме, огонь перекинулся на гараж. Когда пламя добралось до запасов фейерверков, началось внеплановое «шоу»», — говорится в публикации.

На видео можно заметить, что от гаража идет столб дыма, в котором виден салют. Ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар I Телетайп».

До этого в Нижнем Тагиле произошел пожар на автоматической мойке, где находился автомобиль с человеком внутри.

Мужчина не смог выбраться из машины, его тело обнаружили спасатели. По предварительной версии, автомобиль был зажат щетками автоматической мойки, что не позволило водителю выбраться.

Ранее на Калужском шоссе начался пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами