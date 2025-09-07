Пожар в гараже россиянина превратился в шоу фейерверков и попал на видео

На видео попало, как под Краснодаром пожар в гараже закончился шоу фейерверков

Под Краснодаром пожар в гараже превратился в шоу фейерверков. Об этом сообщает Telegram-канал «Кубань 24».

«Искрометный пожар случился ночью под Краснодаром.В поселке Северном произошло возгорание в частном доме, огонь перекинулся на гараж. Когда пламя добралось до запасов фейерверков, началось внеплановое «шоу»», — говорится в публикации.

На видео можно заметить, что от гаража идет столб дыма, в котором виден салют. Ролик опубликовал Telegram-канал «Краснодар I Телетайп».

До этого в Нижнем Тагиле произошел пожар на автоматической мойке, где находился автомобиль с человеком внутри.

Мужчина не смог выбраться из машины, его тело обнаружили спасатели. По предварительной версии, автомобиль был зажат щетками автоматической мойки, что не позволило водителю выбраться.

Ранее на Калужском шоссе начался пожар.