Неприятный запах в Петербурге объяснили отсутствием ветра

Химический запах в Санкт-Петербурге, на который пожаловались жители нескольких районов города, объяснили отсутствием ветра. Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

«В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов», — заявили в комитете, отметив, что аварий и пожаров в городе не зафиксировано.

Экологическую обстановку в Петербурге проверили с помощью экспресс-исследования атмосферного воздуха с использованием газоанализаторов. По результатам исследования превышений предельно допустимых концентраций химических веществ выявлено не было, рассказали в комитете по природопользованию.

Там добавили, что неприятный запах может сохраняться в городе до 9 сентября.

До этого сообщалось, что жители Санкт-Петербурга пожаловались запах жженой проводки в городе, из-за которого слезятся глаза.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.