На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Неприятный запах в Петербурге объяснили отсутствием ветра

Комитет по природопользованию Петербурга объяснил химический запах отсутствием ветра
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Химический запах в Санкт-Петербурге, на который пожаловались жители нескольких районов города, объяснили отсутствием ветра. Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

«В городе сохраняются безветренные условия, что приводит к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов», — заявили в комитете, отметив, что аварий и пожаров в городе не зафиксировано.

Экологическую обстановку в Петербурге проверили с помощью экспресс-исследования атмосферного воздуха с использованием газоанализаторов. По результатам исследования превышений предельно допустимых концентраций химических веществ выявлено не было, рассказали в комитете по природопользованию.

Там добавили, что неприятный запах может сохраняться в городе до 9 сентября.

До этого сообщалось, что жители Санкт-Петербурга пожаловались запах жженой проводки в городе, из-за которого слезятся глаза.

Ранее воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами