Раненый мужчина сам пришел в больницу после атаки БПЛА на белгородское село

В Белгородской области FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал село Грузское, при этом пострадал мужчина. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что житель с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой голени сам обратился в больницу. Врачи помогли ему и отпустили лечиться домой. По словам главы региона, при налете пострадала и крыша административного здания.

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в 10 регионах России.

Больше всего БПЛА было перехвачено в Краснодарском крае — 21. В Воронежской области сбили 13 беспилотников, 10 — в Белгородской области, семь — в Астраханской области, шесть — в Волгоградской. Еще три дрона уничтожили над территорией Ростовской области, два — в небе Брянской области, по одному летательному аппарату нейтрализовали в Курской и Рязанской областях и Крыму, еще четыре — над акваторией Азовского моря.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».