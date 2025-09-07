На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москва запаслась резервным топливом перед отопительным сезоном

Собянин: в Москве подготовили к отопительному сезону 74 тыс. зданий
true
true
close
Depositphotos

Столица готова в новому отопительному сезону. Об этом написал на канале в мессенджере Max мэр Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что городские службы с мая по август подготовили 74 тыс. зданий и отремонтировали центральное отопление более чем в 600 домах. Специалисты обновили инженерные системы и оборудование энергообъектов.

«На ТЭЦ (теплоэлектроцентрали, виде тепловой электростанции. — «Газета.Ru») создали запасы резервного топлива — при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели», — сообщил чиновник.

Летом Собянин рассказывал, что московские коммунальщики помогали Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону. Там работали 35 аварийных бригад. Они восстанавливали крыши зданий, стекла в окнах и устраняли аварийные ситуации на инженерных сетях. В Донецке запускали отопление в 2605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах, а в Луганске — на 2557 объектах.

Ранее в Госдуме призвали обновить правила включения отопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами