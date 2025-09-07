Москва запаслась резервным топливом перед отопительным сезоном

Столица готова в новому отопительному сезону. Об этом написал на канале в мессенджере Max мэр Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что городские службы с мая по август подготовили 74 тыс. зданий и отремонтировали центральное отопление более чем в 600 домах. Специалисты обновили инженерные системы и оборудование энергообъектов.

«На ТЭЦ (теплоэлектроцентрали, виде тепловой электростанции. — «Газета.Ru») создали запасы резервного топлива — при необходимости его хватит для автономной работы в течение недели», — сообщил чиновник.

Летом Собянин рассказывал, что московские коммунальщики помогали Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону. Там работали 35 аварийных бригад. Они восстанавливали крыши зданий, стекла в окнах и устраняли аварийные ситуации на инженерных сетях. В Донецке запускали отопление в 2605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах, а в Луганске — на 2557 объектах.

