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Собянин рассказал о помощи Москвы Донецку и Луганску в преддверии отопительного сезона

Собянин: Москва помогает Донецку и Луганску подготовиться к отопительному сезону
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Московские коммунальщики помогают Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему отопительному сезону. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города уточнил, что в Донецке специалистам предстоит запустить отопление в 2605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах. Работы проводят 18 бригад.

В Луганске, по словам мэра, отопление запустят в 2557 объектах. В ходе выполнения задачи рабочие приведут в порядок 28 котельных, 1083 км водопроводных, 412 км канализационных и 323 км тепловых сетей, отметил Собянин.

«Всего в Донецке и Луганске сейчас работают 35 аварийных бригад. Они также восстанавливают кровли многоквартирных домов, оконное остекление и устраняют аварийные ситуации на инженерных сетях», — написал глава города.

11 июля Собянин сообщил о всесторонней поддержке, оказываемой Москвой противовоздушной обороне в борьбе с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, помощь включает использование технологических достижений, информационную поддержку, содействие в строительстве новых позиций, а также взаимодействие между различными службами.

Ранее в Москве собрали более 1,47 тыс. тонн гумпомощи для жителей новых регионов.

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