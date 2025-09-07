В Новосибирске юные зацеперы сломали ребра незнакомому мужчине из-за замечания

В Новосибирске подростки-зацеперы напали на взрослого, который сделал им замечание. Видео из салона трамвая, где произошел инцидент, публикует Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Вечером 6 сентября пассажир трамвая заметил на остановке «Кирзавод» юных зацеперов. По словам свидетельницы, мужчина сделал молодым людям замечание, но те отреагировали на упрек агрессивно. Один из них ударил пострадавшего ногами в лицо, а затем жертву дважды облили перцовкой.

«Зацеперы уже в край оборзели. <...> Сломаны два ребра, мужчина сейчас находится в травме», — сообщила очевидица потасовки. Она потребовала привлечь хулиганов к ответственности.

В городском УМВД инцидент пока не комментировали.

