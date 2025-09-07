Мужчина в костюме лебедя устроил заплыв на Патриарших прудах

SHOT: на Патриарших прудах в Москве задержали мужчину в костюме лебедя

На Патриарших прудах в Москве задержали мужчину в костюме лебедя. Об этом пишет Life Telegram-канал SHOT.

Необычная «птица» каталась на сапсерфе. Костюм лебедя состоял из больших белых крыльев, маски с ярким оранжевым клювом и белого комбинезона. На груди у нее была размещена провокационная надпись о том, что пруд должен принадлежать лебедям. После плавания мужчину задержали полицейские и составили протокол о мелком хулиганстве, после чего направили на освидетельствование к психиатру.

До этого в Бурятии в поле поймали троих мужчин в костюме «снега», собиравших коноплю.

Чтобы остаться незамеченными в поле, злоумышленники надели белые комбинезоны, но им это не помогло. Их заметили очевидцы и передали информацию в правоохранительные органы.

В результате полицейские задержали троих подозреваемых. Двое из них — мужчины 36 и 38 лет — оказались жителями одного из сел Заиграевского района. Они заранее спланировали сбор запрещенного растения и отправились на дело на такси.

Ранее на видео попало, как мужчина в костюме Гринча передвигался на крыше «Жигулей» по Казани.