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На видео попало, как мужчина в костюме Гринча передвигался на крыше «Жигулей» по Казани

В Казани на видео попало, как мужчина в костюме Гринча ездил на крыше «Жигулей»
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Universal Pictures

В Казани мужчина в костюме Гринча ездил на крыше красных «Жигулей». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Гринча, который гонял по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей», разыскивают в Казани», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина в костюме Гринча лежит на крыше красных «Жигулей», которые едут по городу. При этом автомобиль украшен разноцветными гирляндами. Уточняется, что машина передвигалась по центру Казани, проезжала Центральный стадион и Казанский Кремль.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность водителя. Им оказался 25-летний мужчина, которому уже выписали несколько штрафов на общую сумму 5,3 тыс. рублей, а также провели профилактическую беседу.

Сообщается, что найти мужчину, который был в костюме Гринча полиции пока не удалось, но сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски.

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