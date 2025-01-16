Трое россиян в костюмах «снега» собирали в поле коноплю и попались полиции

В Бурятии в поле поймали троих мужчин в белом, собиравших коноплю

В Бурятии трое мужчин попытались замаскироваться для сбора конопли в заснеженном поле, но их поймали. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«Полицейские задержали злоумышленников, изъяли у них мешки с наркотическим средством, общий вес которого составил более 17 килограммов», — рассказали в ведомстве.

Чтобы остаться незамеченными в поле, злоумышленники надели белые комбинезоны, но им это не помогло. Их заметили очевидцы и передали информацию в правоохранительные органы.

В результате полицейские задержали троих подозреваемых. Двое из них — мужчины 36 и 38 лет — оказались жителями одного из сел Заиграевского района. Они заранее спланировали сбор запрещенного растения и отправились на дело на такси.

В полиции уточнили, что ранее подозреваемые к уголовной ответственности не привлекались, оба официально трудоустроены.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная перевозка растений, содержащих наркотические средства» УК РФ.

Ранее в Москве задержали пассажира такси, который прятал наркотики в музыкальной колонке.