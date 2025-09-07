В аэропорту Жуковский сняли ограничения

Росавиация: в Жуковском сняли ограничения на полеты

В аэропорту Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Один самолет ушел на запасной аэродром в период действия ограничений, рассказал Кореняко.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

О введении ограничений Кореняко сообщал в 5:45 мск.

По данным Минобороны, силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в 10 регионах. Больше всего БПЛА (21) перехватили в Краснодарском крае.

Ранее в подмосковных Луховицах упал легкомоторный самолет.