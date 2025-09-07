Вильфанд: лето-2025 оказалось третьим самым теплым в Европе и рекордным в Китае

Лето 2025 года стало рекордно жарким в Китае, третьим самым теплым в Европе и, предварительно, во всем Северном полушарии. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На всех континентах в Северном полушарии прошедшее лето оказалось теплее нормы. Исключение - только полуостров Индостан и северо-восток России, Чукотка. Там около нормы», — сказал он.

В Китае прошедшее лето было самым жарким.

28 августа синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что аномально теплая погода с летними температурами сохранится в Москве и области как минимум до середины сентября. По прогнозам метеоролога, дневные температуры в первой декаде сентября составят +19...+24°С, ночные показатели не опустятся ниже +11...+16°С.

О том, что температура в Москве вновь будет повышаться также сообщала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее синоптик спрогнозировал москвичам потепление на фоне антициклона.