Синоптик спрогнозировал москвичам потепление на фоне антициклона

В Москве сегодня прогнозируется размывание облачности и постепенный рост температуры воздуха. Минимум неделю в столице не будет осадков из-за задержавшегося антициклона, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, обширный антициклон устанавливается на севере европейской части страны, доходя гребнями высокого атмосферного давления до Черного моря , Кольского полуострова и Ямала. Он защищает от вторжения арктического воздуха и корректирует температурный фон, пояснил Шувалов.

«В Москве за счет облачности держалась низкая температура. Но, скорее всего, сегодня, [4 сентября], во второй половине дня начнется размывание этой облачности и температура подпрыгнет до +20...+22 °C на ближайшие дни», — рассказал синоптик.

Задержится антициклон над столичным регионом довольно надолго, на фоне чего минимум неделю Москва проведет без осадков, заключил Шувалов.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что, хотя сейчас в Москве и Московской области довольно прохладно, температура воздуха начнет повышаться уже в конце недели. Так, на выходных будет слабый ветер, минимальная температура в субботу и воскресенье +21, +23 градуса. Следующая неделя в столичном регионе, по ее словам, также будет теплой.

Ранее Вильфанд рассказал о потеплении в сентябре на европейской части России.