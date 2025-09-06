В психбольнице Томска объяснили причину закупки 20 тыс. пачек сигарет

Томская клиническая психиатрическая больница закупила в 2025 году 20 тыс. пачек сигарет, чтобы избежать ухудшения психического здоровья пациентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу облздрава.
По данным сайта госзакупок, в 2025 году психбольница закупила 20 тысяч пачек сигарет на сумму 3,1 млн рублей.
В пресс-службе рассказали, что запрет на курение пациентам, страдающим психическими расстройствами и находящимся на стационарном лечении, может значительно усугубить процесс лечения. Это может стать реакцией на дополнительный внешний раздражитель.
В облздраве добавили, что при осуществлении закупки сигарет не были использованы бюджетные средства.
«В настоящее время в учреждении отсутствуют нереализованные сигареты, проведение новых закупок не планируется», — рассказали в пресс-службе.
Накануне сообщалось, что Томская клиническая психиатрическая больница закупила 1,2 млн сигарет на миллионы рублей.
По информации Telegram-канала Mash, всего медучреждение потратило на табак 8,6 млн бюджетных рублей.
