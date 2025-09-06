На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Керчи локализовали ландшафтный пожар

МЧС локализовало ландшафтный пожар в Керчи на площади 800 кв. м
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

В Керчи был локализован ландшафтный пожар на площади 800 кв. м. Об этом сообщает МЧС Крыма в своем Telegram-канале.

Сухая трава загорелась вблизи улицы Железняка на открытой территории. Что стало причиной возгорания, не уточняется, но на фоне жаркой, сухой и ветреной погоды пламя быстро распространилось. Сейчас с огнем борются 15 человек с использованием трех единиц техники. Среди них представители третьего пожарно-спасательного отряда МЧС полуострова.

До этого вблизи села Ключи Симферопольского района Крыма загорелась сухая растительность на площади в 50 га.

Для борьбы с огнем были задействованы силы аэромобильной группировки МЧС, а также техника для подвоза воды и опашки от администрации района.

Всего к тушению были привлечены 68 человек и 19 единиц техники, из них от МЧС России — 59 специалистов и 12 машин.

Ранее появились кадры ландшафтного пожара в Крыму.

