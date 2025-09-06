В подмосковной деревне произошел пожар на складе

МЧС: к тушению пожара в подмосковном Картино привлекли свыше 20 человек

В подмосковной деревне Картино в Ленинском округе произошел пожар. Об этом сообщается на сайте МЧС региона.

По данным 360 ЧП, загорелось нежилое здание (склад) по адресу деревня Картино, Картинское шоссе, строение 7, на территории которого расположены торговые помещения и автосервис. Сейчас с огнем борются 25 человек с использованием восьми единиц техники. При этом две единицы техники и шестерых специалистов предоставило МЧС.

О пострадавших не сообщается. Причина и площадь возгорания пока не называется.

