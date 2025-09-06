На мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар площадью 900 «квадратов»

Пожар произошел на мусорном полигоне в городе Новороссийске, расположенном в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава населенного пункта Андрей Кравченко.
«Ориентировочная площадь возгорания 900 квадратных метров», — говорится в заявлении.
В нем уточняется, что к ликвидации огня привлекли 24 сотрудника экстренных служб. Новороссийское лесничество, в свою очередь, дежурит на границе полигона с лесным массивом.
Оперативный штаб региона в Telegram-канале написал, что в тушении пожара задействовали 20 единиц специальной техники. Речь идет о водовозках, бульдозерах, автоцистернах, самосвалах и экскаваторах.
«Начаты подготовительные работы по отсыпке грунтом», — подчеркивается в публикации.
Из нее следует, что на месте происшествия был развернут оперативный штаб.
5 сентября в морском порту Санкт-Петербурга загорелся металлолом на втором и третьем причалах. Пламя распространилось на площади 50 квадратных метров. На место происшествия выезжали сотрудники оперативных служб. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.
Ранее в Оренбургской области произошел ландшафтный пожар площадью 500 гектаров.