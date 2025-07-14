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Фигуранты дела о захвате заложников в ростовском СИЗО признали вину

РИА Новости: захватившие заложников в ростовском СИЗО признали вину по делу
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Федор Ларин/РИА Новости

Все фигуранты дела о захвате заложников в следственном изоляторе №1 в Ростове-на-Дону в июне 2024 года полностью или частично признали вину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, полностью признаю вину», — сказали четверо подсудимых.

Отмечается, что частично вину признал только один обвиняемый. Кто именно — не уточняется.

Всего на скамье подсудимых пятеро — Даниил Камнев, Малик Гандалоев, Рамзан Албеков, Магомед Алханов и Адам Кодзоев. Уголовное дело насчитывает порядка 60 томов.

В январе сообщалось, что Кодзоев, Албеков и Алханов уже проходили по делам о терроризме. Так, Албеков был осужден за вербовку людей в ряды сирийских террористов, Алханов получил срок за нападение на российских десантников в составе банды Шамиля Басаева, а Кодзоев находится под следствием с 2022 года по обвинению в участии в террористической группировке.

16 июня 2024 года заключенные, сбежавшие из камер, взяли в заложники сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они потребовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были уничтожены. Уточнялось, что сотрудники ростовского СИЗО были освобождены, они не пострадали.

Ранее стало известно о задержании в Москве подозреваемого в подготовке теракта.

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