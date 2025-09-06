На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Краснодарском крае женщина пострадала в результате наезда маломерного судна

СК РФ возбудил дело после наезда маломерного судна на женщину в Черном море
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Маломерное судно наехало на находившуюся в воде женщину в Краснодарском крае. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел вечером 5 сентября в акватории Черного моря в районе пляжа поселка Джубга.

«Судоводитель, управляя маломерным судном <...>, совершил наезд на находящуюся в воде женщину 1976 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в больницу», — говорится в заявлении.

На этом фоне следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В рамках расследования специалисты осматривают место происшествия и осуществляют действия, необходимые для установления всех причин случившегося.

28 августа в реке Сылва в Пермском крае столкнулись два маломерных судна. В результате один человек получил серьезные травмы, его спасти не удалось. Следователи организовали проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Ранее в реке Волге катер наехал на сапбордистов.

