В Пермском крае столкнулись два маломерных судна

Два маломерных судна столкнулись в реке Сылва в Пермском крае. Одного человека спасти не удалось, об этом в Telegram-канале пишет центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Правоохранители проводят проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

«Следователями СК на транспорте в рамках доследственной проверки проводится комплекс проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося», — сказано в сообщении.

В середине августа этого года в Саратовской области загорелось регистровое судно. На борту находились шесть пассажиров и всем им удалось высадиться на берег без повреждений. В результате происшествия судно получило серьезные повреждения.

До этого стало известно, что в Средиземном море недалеко от испанского острова Ибица вспыхнула и затонула яхта Da Vinci. На борту находились четыре пассажира, два члена экипажа и капитан. Их эвакуировали. На кадрах, представленных экстренными службами Испании, видно, как пламя охватывает 28-метровое судно, а в небо поднимаются клубы дыма.

Ранее у берегов Либерии загорелось датское судно.