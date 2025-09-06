Прокуроры посетили один ЖК и нашли в нем 22 борделя

Прокуроры Казахстана обнаружили жилищный комплекс, где арендаторы нарушали закон. Об этом сообщает Nur.kz со ссылкой на местный телеканал.

ЖК «Манхэттен», расположенный в Алма-Ате, сотрудники правоохранительных органов «изучали» в течение двух месяцев. В результате они обнаружили большое количество преступлений, совершенных жильцами и арендаторами.

«Стражи порядка находили незарегистрированное оружие, ловили нелегальных мигрантов, бомжей и нарушителей общественного порядка», – сообщается в публикации.

Помимо этого, более сотни квартир сдавались незаконно. В ЖК также обнаружили 22 притона, где желающим оказывали услуги сексуального характера.

Также выяснилось, что в комплексе находилось семь магазинов, у владельцев которых не было необходимых документов для продажи алкоголя.

До этого в Калининградской области раскрыли сеть борделей, которую создала местная ОПГ. Руководили всем мужчина и женщина, которые распределяли роли между другими участниками. Всего в их деятельности участвовали не менее 11 человек.

Ранее россиянка на пособие организовала наркопритон в квартире со своими двумя детьми.