Россиянка на пособие организовала наркопритон в квартире со своими двумя детьми

В Краснокамске мать двоих детей устроила дома наркопритон на пособия. Об этом сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда Пермского края.

Все случилось зимой — женщина 1991 года рождения арендовала квартиру для проживания с малолетними детьми, однако вскоре стала предоставлять помещение для потребления наркотических средств асоциальным личностям. Некоторые из них проживали там постоянно, другие периодически приходили в гости — все это время там также находились дети.

Притон прикрыли после визита правоохранительных органов и органов опеки. Детей изъяли, а посетителей притона привлекли к административной ответственности. Несмотря на случившееся, организаторша съехала и продолжила вести аналогичный образ жизни в другом жилье, приобретая наркотики на детские пособия.

По факту произошедшего завели уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ — организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Материалы переданы в суд.

