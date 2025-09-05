В морском порту Санкт-Петербурга загорелся металлолом

В морском порту Санкт-Петербурга произошло возгорание металлолома на площади 50 кв. м. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, на территории большого порта произошло возгорание металлолома на втором и третьем причалах. Ситуация находится на контроле», – уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время на месте работают аварийно-спасательные службы, причины ЧП уточняются. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта и соблюдения требований пожарной безопасности.

23 августа Северо-Западная транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в аэропорту Пулково. Тогда были задержаны 80 авиарейсов, включая рейсы в Анталью, Баку и Ереван.

Причиной экстренной отмены рейсов стала атака аэропорта беспилотниками. Силы ПВО успешно отразили атаку дронов не только в Ленинградской области, но и в двух районах Санкт-Петербурга. Жители Петербурга впервые получили предупреждения от МЧС о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Ленобласти пожарные ликвидировали пожар на терминале НОВАТЭК.