Украинку задержали в Москве по подозрению в работе на спецслужбы в Киеве

ТАСС: в Москве задержали украинку по подозрению в хранении взрывчатки
true
true
true
close
РИА «Новости»

Сотрудники силовых структур задержали в Москве украинку, которая сотрудничала со спецслужбами в Киеве и имела при себе взрывчатку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские правоохранительные органы.

По информации агентства, под стражей оказалась гражданка Украины Головаш А. К.

«Ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ)», — уточнили в правоохранительных органах.

К текущему моменту Мещанский районный суд Москвы уже арестовал женщину.

В распоряжении журналистов также появились материалы дела. В них говорится, что Головаш сотрудничает с украинскими спецслужбами и обладает навыками конспирации. Более того, она имеет широкие связи в криминальном мире, в том числе за границей.

На допросе задержанная полностью признала свою вину. Теперь ей грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

5 сентября в Федеральной службе безопасности РФ рассказали о задержании жителя Воронежа по делу о государственной измене. Как отметили в ведомстве, мужчина совершал переводы в криптовалюте на счета сотрудников Главного управления разведки Украины.

Ранее в Запорожской области украинского шпиона приговорили к пожизненному лишению свободы.

