Во Львове около 100 человек вышли на акцию протеста

«Общественное»: 100 человек протестуют во Львове из-за «закручивания гаек» в ВСУ
Roman Baluk/Reuters

Около 100 человек вышли на акцию протеста в украинском Львове против законопроектов об ужесточении ответственности за неповиновение и самовольное оставление частей (СОЧ) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Общественное».

Авторы публикации пишут, что недовольные собрались у памятника Тарасу Шевченко. С собой у участников акции плакаты с лозунгом «Нет узаконенной дедовщине», они скандируют «Военные — это не рабы» и «Достойные законы для достойных людей».

В августе в профильный комитет Верховной рады Украины был передан законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за неповиновение приказу командира вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас статья 402 Уголовного кодекса Украины предусматривает лишь условное наказание за отказ от выполнения приказа командира. Авторы законопроекта считают такие условия нелогичными и хотят, чтобы солдат наказывали жестче за неповиновение.

Ранее на Украине дезертирам разрешили добровольно вернуться на службу.

