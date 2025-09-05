Названа причина задымления в Третьяковской галерее

Задымление в Третьяковской галерее в Москве произошло в результате горения кабеля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Загорелся кабель под напряжением, пожар полностью ликвидирован», — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал 112 сообщил, что задымление произошло в электрощитовой, расположенной в подвале галереи. Причиной, по данным журналистов, стала перегрузка электросети. В результате инцидента никто не пострадал, следует из материала.

По информации Telegram-канала Baza, площадь огня составила три квадратных метра.

О пожаре в Третьяковской галерее сообщал Telegram-канал SHOT. На месте происшествия работали пожарные. Возгоранию присвоили второй ранг. Всего из здания эвакуировали 11 человек.

