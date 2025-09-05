В МВД РФ предупредили о фейковой рассылке от имени Пенсионного фонда

Мошенники рассылают пенсионерам фейковые сообщения якобы от Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Ведомство опубликовало пример подобной рассылки, в которой к пенсионерам обращаются псевдоспециалисты Пенсионного фонда с угрозой лишить пожилых людей возможности присоединиться к некоему каналу ПФР.

«Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки. <...> Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него», — говорится в материалах.

В МВД РФ подчеркнули, что это очередная мошенническая рассылка, направленная на пенсионеров.

До этого пожилая супружеская пара подверглась масштабной афере телефонных мошенников, в результате чего лишилась более 17 миллионов рублей и собственного автомобиля. Инцидент начался со звонка 75-летнему мужчине от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками энергоснабжающей компании. Под предлогом необходимости замены электросчетчиков они убедили его пройти процедуру идентификации и продиктовать код, полученный в SMS-сообщении. Доверчивый пенсионер в ходе беседы передал запрашиваемый код. Вслед за этим, мужчину убедили, что его учетная запись на портале государственных услуг якобы была скомпрометирована, а его денежным средствам угрожает несанкционированный вывод за рубеж.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники стали обманывать пенсионеров новым способом.