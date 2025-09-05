На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД РФ предупредили о фейковой рассылке от имени Пенсионного фонда

В МВД предупредили о мошеннической рассылке якобы от Пенсионного фонда
true
true
true
close
Shutterstock

Мошенники рассылают пенсионерам фейковые сообщения якобы от Пенсионного фонда России. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Ведомство опубликовало пример подобной рассылки, в которой к пенсионерам обращаются псевдоспециалисты Пенсионного фонда с угрозой лишить пожилых людей возможности присоединиться к некоему каналу ПФР.

«Увеличение пенсии на 30% с помощью одной справки. <...> Новый бонус для пенсионеров: все, кому от 58 до 84 лет, смогут рассчитывать на него», — говорится в материалах.

В МВД РФ подчеркнули, что это очередная мошенническая рассылка, направленная на пенсионеров.

До этого пожилая супружеская пара подверглась масштабной афере телефонных мошенников, в результате чего лишилась более 17 миллионов рублей и собственного автомобиля. Инцидент начался со звонка 75-летнему мужчине от неизвестных лиц, представившихся сотрудниками энергоснабжающей компании. Под предлогом необходимости замены электросчетчиков они убедили его пройти процедуру идентификации и продиктовать код, полученный в SMS-сообщении. Доверчивый пенсионер в ходе беседы передал запрашиваемый код. Вслед за этим, мужчину убедили, что его учетная запись на портале государственных услуг якобы была скомпрометирована, а его денежным средствам угрожает несанкционированный вывод за рубеж.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники стали обманывать пенсионеров новым способом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами