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В Москве семейная пара пенсионеров лишилась миллионов и автомобиля Nissan из-за мошенников

Прокуратура Москвы: мошенники выманили у семейной пары пенсионеров 17 млн рублей
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Супружеская пара пенсионеров стала жертвой телефонных мошенников, потеряв свыше 17 млн рублей и личный автомобиль. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

75-летнему мужчине позвонили неизвестные, представившись сотрудниками энергоснабжающей компании. Под предлогом замены электросчетчиков ему предложили пройти идентификацию и продиктовать код из SMS. В ходе разговора пенсионер сообщил звонившим код из SMS. После этого мужчину убедили, что его аккаунт на портале госуслуг якобы взломан, а деньги могут быть незаконно переведены за границу.

Растерявшись, он передал контакт мошенников своей супруге, которая продолжила разговор уже с «представителями правоохранительных органов». Злоумышленники убедили ее, что для защиты средств необходимо срочно перевести все накопления на так называемые «безопасные счета». В течение 20 дней пенсионеры следовали указаниям мошенников и передавали деньги курьерам.

В итоге женщина отдала более 6,4 млн рублей, ее муж — свыше 11 млн, включая средства от продажи автомобиля Nissan.

Общий ущерб составил более 17 миллионов рублей. Поняв, что стали жертвами обмана, пенсионеры обратились в полицию.

Правоохранители ведут розыск причастных к преступлению лиц.

До этого член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин сообщил, что мошенники начали активно звонить россиянам от лица управляющих компаний, ТСЖ и газовых служб. Они используют максимально правдоподобные поводы – например, предупреждают о плановой проверке газового оборудования или счетчиков. Депутат призвал россиян всегда помнить основное правило – никому не сообщать коды из СМС ни под каким предлогом.

Ранее эксперты назвали способы распознавания мошенников.

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