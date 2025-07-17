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В Москве мошенники стали обманывать пенсионеров новым способом

Аферисты в Москве обманули пенсионеров под видом службы защиты прав потребителей
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Телефонные мошенники в Москве обманули пенсионеров новым способом, представившись сотрудниками службы защиты прав потребителей, и украли у них свыше 5 млн руб. Об этом сообщили в столичной прокуратуре, передает РИА Новости.

«Именно из этой «службы» позвонил 78-летнему москвичу «ведущий сотрудник». Некий мужчина, который представился Алексеем Федоровичем, сообщил, что деньги пенсионера похищены, но их можно вернуть, для этого необходимо выполнять указания, придумать кодовое слово для дальнейшего общения», — сказали там.

По информации ведомства, злоумышленник придумал легенду, что на пенсионера поступят денежные средства в качестве компенсации, их нужно будет снять и передать курьерам. Несколько раз москвич вместе с женой ходили в банки, снимали наличные, а затем передавали их криминальным посыльным.

В прокуратуре предупредили, что словосочетание «кодовое слово» от телефонных аферистов является «верным признаком мошенничества».

«Как только по телефону просят передать сбережения курьеру — прекратите общение, положите трубку. Остались сомнения — проверьте информацию, позвонив в организацию или орган, из которых якобы поступил звонок», — призвали в ведомстве.

До этого сообщалось, что злоумышленники украли у юмористки Елена Воробей 1 млн руб., завладев ее соцсетями.

Ранее пенсионерка из Белгорода лишилась жилья и 8 млн рублей из-за мошенников.

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