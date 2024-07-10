Суд вынес приговор сестре реставратора за хищения при реконструкции башен Кремля

Сестру генерального директора компании «Петербургский Ренессанс» Оксану Орынчук приговорили к лишению свободы за хищение свыше 70 млн рублей, которые были выделены на реставрацию башен Московского Кремля. Об этом со ссылкой на Тверской районный суд Москвы сообщает РИА Новости.

Суд признал Орынчук виновной в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил ее к четырем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Подсудимая находилась под запретом определённых действий, поэтому она была взята под стражу сразу после оглашения приговора.

До этого в столице завершился суд по делу о крупном мошенничестве при реставрации объектов Московского Кремля. Обвиняемому генеральному директору «Петербургский Ренессанс» Ивану Орынчуку назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с выплатой управлению капитального строительства Федеральной службы охраны (ФСО) долга в размере 88 млн рублей.

Ранее суд вынес приговор мужчине, который пытался поджечь Мавзолей Ленина.