В челябинской автошколе руководителей и инструкторов подозревают в совращении учениц

Челябинские автоинструкторы домогались несовершеннолетних учениц
Telegram-канал «Челябинск, который смог | URA.RU»

В Челябинске инструкторы местной автошколы подозреваются в непристойных переписках и попытках домогательств к своим ученицам-подросткам. Об этом сообщает Telegram-канал URA.RU.

«Он трогал меня за ноги. Увидев на заставке телефона фото в купальнике, сказал, что вечером обсудим», — рассказала одна из учениц про директора автошколы.

По информации канала, местная жительница обратилась в правоохранительные органы с жалобой на своего бывшего мужа, который работал автоинструктором. Она заявила, что экс-супруг и его коллеги пытались завоевать расположение несовершеннолетних учениц в возрасте от 16 до 17 лет.

Женщина узнала об этом, обнаружив сообщения бывшего мужа и других инструкторов, в которых обсуждалась возможность обмена ученицами и разделения доходов от уроков. Инструкторы предлагали несовершеннолетним подарки и бесплатные занятия, а при личных встречах шептали им на ухо непристойности и прикасались к телу.

Ранее в Челябинске стаффорд едва не растерзал двух маленьких детей.

