Челябинских автоинструктуров заподозрили в приставаниях к юным курсанткам

Автоинструкторов из Челябинска, которые обменивались между собой фотографиями несовершеннолетних учениц, заподозрили в домогательствах. Об этом сообщает Ural Mash.

Недавно жена одного из преподавателей челябинской автошколы «ВОА» заподозрила мужа в измене и решила изучить его телефон в поисках доказательств. В мессенджере она наткнулась на переписку супруга со своим коллегой. Мужчины обсуждали внешность своих подопечных в сексуальном ключе и пошло шутили про обмен ученицами, утверждая, мол, «возраст — не помеха».

Женщина решила, что муж приставал к 16 и 17-летним курсанткам, подала на развод и обнародовала скрины переписки в соцсетях. Теперь бывший супруг угрожает ей избиением.

В итоге местные жители пожаловались на преподавателей в прокуратуру. Замдиректора автошколы заявил в разговоре с журналистами, что курсанткам, чьи фото мелькали в переписке, также стоит обратиться в полицию.

