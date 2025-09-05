На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве РФ прокомментировали гибель россиянина на Burning Man

Посольство РФ ждет итоги экспертизы по делу о гибели россиянина на Burning Man
sofi.co__/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В настоящее время посольство России в Соединенных Штатах ожидает результатов экспертизы по делу о гибели гражданина РФ Вадима Круглова на фестивале Burning Man в штате Невада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установили плотный контакт с офисом шерифа округа Першинг, который занимается расследованием обстоятельств произошедшего. По результатам экспертизы ожидаем получить от американских правоохранителей официальное заключение с указанием причин смерти», — рассказали в дипведомстве.

Кроме того, посольство поддерживает контакт с родственниками Круглова и будет содействовать транспортировке останков мужчины на родину.

Тело Круглова нашли в палатке во время сжигания деревянной фигуры на церемонии закрытия фестиваля. Мужчина должен был представлять свою инсталляцию на Burning Man, но внезапно пропал сразу после песчаной бури. Друзья мужчины уверены, что его убили.

В полиции подчеркивают, что расследование будет сложным: на время проведения Burning Man территория превращается в мегаполис, но камер там практически нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Лондоне нашли тело россиянина, который несколько лет ждал политического убежища.

