Появились кадры с задержанным за пропаганду ЛГБТ подростком

Появились кадры задержания подростка за пропаганду ЛГБТ в Москве
Кадр из видео/Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Появились кадры задержания одного из подростков, пропагандировавших ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в московском парке. Кадры опубликовал Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

В кадре можно увидеть подростка, которого ведут под руки. Он отказался отвечать на вопросы журналистов о том, сожалеет ли о содеянном.

Полицейские в данный момент выясняют, кто был вторым участником инцидента.

О произошедшем стало известно 5 сентября. В одном из столичных парков двое молодых людей сели на газон и начали показательно целоваться на камеру. В отношении нарушителей составлен акт об административном правонарушении.

Недавно Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов исполнительного директора издательства «Индивидуум принт» Дмитрия Протопопова. Он является фигурантом уголовного дела о продаже и распространению книг, пропагандирующих нетрадиционные отношения, в том числе ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что мигранта депортируют из РФ после публикации видео с пропагандой ЛГБТ.

